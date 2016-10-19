Объект L91 совершает свой путь вокруг Солнца за 20 тысяч лет

На конференции отделения планетологии Американского астрономического общества, проходящей в Пасадене, ученые рассказали о недавно обнаруженном объекте Солнечной системы, получившем условное название L91. Вычислив его орбиту, астрономы установили, что полный оборот вокруг Солнца L91 совершает за 20 тысяч лет.

L91 был найден в 2013 году с помощью телескопа Канада – Франция – Гавайи на горе Мауна-Кеа в рамках работы по программе OSSOS (Outer Solar System Origins Survey). По словам астрофизика Мишель Баннистер (Michele Bannister) из Королевского университета в Белфасте, которая представила полученные результаты, L91 находится почти на пределе возможностей оптических телескопов, имеющихся у современных планетологов. В точке максимального сближения его отделяют от Солнца 50 астрономических единиц (Нептун отстоит от Солнца на 30,1 а.е., Плутон – от 29,7 до 49,3 а.е.). А вот отдаляться от Солнца L91 может на 1430 а.е., то есть его орбита еще более вытянута, чем у Седны (76 и 937 а.е.). Размер и масса L91 пока остаются неизвестными.

По предложенной Мишель Баннистер гипотезе, виновником того, что L91 оказался на столь странной орбите, мог стать Нептун. Гравитационное воздействие этой планеты-гиганта привело к тому, что орбита L91, изначально близкая к круговой, значительно вытянулась. К еще большему вытягиванию могло привести взаимодействие с внешним по отношению к Солнечной системе телом, например, со звездой.

Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института, комментируя доклад, предположил, что на L91 могла оказать влияние девятая планета Солнечной системы, следы гравитационного воздействия которой на ряд транснептуновых объектов он и Майкл Браун обнаружили в январе этого года.