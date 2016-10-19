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19 октября 2016, 13:11
бактерии биология медицина

Обнаружена связь между мигренью и бактериями

Мигрень
Мигрень
Sasha Wolff/Flickr

В новом исследовании предлагается возможное объяснение тому, почему у некоторых людей особенно часто возникает мигрень, а также почему ряд продуктов может ее спровоцировать.

Как оказалось, жертвы частых мигреней имеют более высокую концентрацию кишечных бактерий, занятых переработкой нитратов, которые встречаются в мясе, некоторых овощах и винах. Полученные данные указывают на возможность возникновения мигрени, когда нитраты расщепляются более эффективно, и кровеносные сосуды головного мозга и кожи головы расширяются.

Когда нитраты, поступающие в пищевых продуктах, разрушаются бактериями в ротовой полости и в кишечнике, они в конечном итоге преобразуются в оксид азота. Попадая в кровь, это вещество расширяет кровеносные сосуды. Такое действие полезно для сердечно-сосудистой системы, так как улучшает циркуляцию крови. Нитраты специально принимают больные заболеваниями сердца. И показательно, что четверо из пяти таких больных указывают на побочный эффект – головные боли.

Исследовали секвенировали бактерий из 172 образцов, взятых в ротовой полости, и 1996 образцов фекалий. Люди, у которых брались образцы, отвечали на вопросы о проявлении у них мигрени. Как оказалось, у тех, кто жаловался на мигрень, уровень расщепляющих нитраты бактерий был слегка выше среднего.

Теперь ученые планируют приступить к контролируемому исследованию питания страдающих мигренью, чтобы проверить, связан ли уровень оксида азота в крови с приступами болезни. В будущем, предполагают они, возможно появление средства от мигрени в виде, например, полоскания для рта, которое будет изменять баланс бактерий и предотвращать проявления болезни.

Итоги исследования опубликованы в журнале mSystems.

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