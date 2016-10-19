Путин обсудил с Эрдоганом Ирак, Сирию и сотрудничество

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ход военной операции иракских войск по освобождению города Мосула, сообщается на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что лидеры двух стран также затронули тему урегулирования сирийского кризиса, и президент РФ подчеркнул важность процесса разделения в Сирии отрядов так называемой умеренной оппозиции от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (переименовалась в «Джебхат Фатх-аш Шам») и других «аффилированных с ней террористических группировок».

Кроме того, Путин и Эрдоган в продолжение состоявшихся в Стамбуле переговоров между ними обсудили «ход дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и других областях», сообщают в Кремле. В сообщении говорится, что лидеры РФ и Турции условились «продолжить контакты по двусторонним и региональным проблемам на различных уровнях».

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин обсудил военную операцию по освобождению Мосула от террористов с главой иракского правительства и выразил властям Ирака свою поддержку.