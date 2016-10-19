Песков рассказал о разговоре Путина с Асадом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. В ходе беседы лидеры двух стран обсуждали ситуацию в Алеппо, передает РИА Новости.

По словам Пескова, Путин и Асад обговорили ряд моментов, связанных с объявленной в Алеппо гуманитарной паузой. Кроме того, президенты РФ и Сирии обсудили развитие ситуации в целом.

Напомним, ранее стало известно, что по открытым гуманитарным коридорам из восточных районов Алеппо начали выходить раненые мирные, больные и престарелые мирные жители, а также согласившиеся сложить оружие боевики.

Российская сторона инициировала гуманитарную паузу в сирийском Алеппо с 20 октября. Для открытия коридоров, по которым район смогут покинуть все желающие, были отведены национальные войска, а авиация ВКС РФ временно прекратила наносить удары по позициям террористов.

Между тем спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, приветствуя сам факт объявления гуманитарной паузы, выразил сомнение в том, что она обойдется без срыва. По его словам, существует серьезный риск того, что достигнутые договоренности будут нарушены — правда, де Мистура не уточнил, какой именно из сторон.