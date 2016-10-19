В администрации президента пройдет реорганизация

В администрации президента (АП) ожидается реорганизация. Новая структура и штатное расписание могут появиться уже к Новому году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два собственных источника

Собеседники издания утверждают, что «наблюдается тенденция к укрупнению». Например, управления по внутренней политике и по общественным проектам могут быть объединены в одно. Над этим работает глава управления госслужбы и кадров президента Антон Федоров, бывший начальник управления по работе с регионами Росатома.

В рамках объединения работники управлений до появления нового штатного расписания будут выведены за штат.

Еще один собеседник «Коммерсанта» утверждает, что в реформе политического блока заинтересован новый глава АП Антон Вайно. Источник издания утверждает, что по итогам формирования бюджета станет ясно, на какое количество кадров может рассчитывать структура. В настоящее время идет согласование позиций.