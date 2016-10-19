Британские счета RT могут закрыть из-за непрозрачных операций

Счета российского телеканала RT (бывший Russia Today) в британском банке Natwest будут закрыты из-за несоблюдения банком требований прозрачности операций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о требовании по противодействию отмыванию денег «знай своего клиента». Согласно нему, банки должны установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.

Также, по данным Bloomerg, отказ RT в банковском обслуживании связан с британскими санкциями, введенными в отношении России.

По данным источника издания, решение закрыть счета телеканала может быть отменено.

17 октября главред RT Маргарита Симоньян сообщила в твиттере: «Нам закрыли счета в Британии. Все счета. "Решение пересмотру не подлежит". Да здравствует свобода слова!».

Вскоре выяснилось, что банк Natwes, в котором RT имела все свои счета, заявил телекомпании о том, что через два месяца закроет их. При этом никаких ограничений на счета не налагалось.