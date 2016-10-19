РЖД не получит денег на БАМ и Транссиб

ОАО «Российские железные дороги» в 2017-2019 годах столкнется с урезанием финансирования из бюджета. Из-за этого монополия приостановит модернизацию БАМа и Транссиба, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект инвестпрограммы РЖД.

В РЖД ожидают, что в 2017 году бюджетные инвестиции в госпроекты будут урезаны на 65,3 млрд рублей. В 2018 году — на 40,6 млрд, в 2019 году — на 45,2 млрд рублей.

Кроме этого, монополия значительно сократит и собственные средства, которые планировалось направить на БАМ и Транссиб.

Общий объем инвестиционной программы РЖД в 2017 году сократится на 31 млрд рублей — до 389 млрд рублей. Программа останется дефицитной: в нее заложено 85,6 млрд рублей, не обеспеченных доходами монополии.

В 2018-2019 годах, согласно прогнозу РЖД, дефицит инвестпрограммы составит 28,9 млрд и 72,8 млрд рублей соответственно.