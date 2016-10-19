Минфин предложил отменить ежегодное повышение зарплат госслужащим

Министерство финансов России направило в правительство законопроект, отменяющий правило об обязательной ежегодной индексации зарплат госслужащих, судей, военных и полицейских на величину инфляции. Согласно документу, индексация будет зависеть от возможностей бюджета, сообщает РБК.

По данным федерального чиновника, знакомого с ходом обсуждения документа, этот законопроект был одобрен на заседании правительства 13 октября, кабмин рекомендовал внести его в Госдуму.

Против документа выступил Минтруд. Ведомство передало в правительство свои доводы, согласно которым индексация выплат и пособий на процент инфляции — объективный критерий, имеющий своей целью поддержание покупательной способности.

Ежегодную индексацию на величину инфляции Минфин решил сохранить лишь в законах о военной ипотеке и страховых выплатах военным, а также пособия детям погибших военных, некоторым инвалидам, донорам, семьям погибших полицейских и самим полицейским, ставшим инвалидами на службе.

Индексация зарплат госслужащим не проводилась в 2015 и 2016 годах. Предполагалось, что отдельные выплаты индексируют в феврале 2017 года.