Райкин предупредил об угрозе закрытия «Сатирикона»

Театр «Сатирикон» находится на грани закрытия из-за необходимости арендовать площадки для выступлений, сообщил художественный руководитель московского театра Константин Райкин, передает ТАСС.

«Уже полгода мы находимся в простое, я вынужден был отодвинуть репетицию и постановку нового спектакля, у нас нет денег. Это прямой путь к гибели», — заявил Райкин.

Он сообщил, что «Сатирикон» снимает помещения из-за реконструкции собственного здания. Теперь же денег на аренду у театра нет.

«Мы можем просто распасться. Я буду ждать решение от министерства культуры, от министра. Если не получится, пойду еще куда-то», — заявил Райкин.