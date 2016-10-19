В Петербурге откроется персональная выставка картин Шнурова

Основатель и вокалист группы «Ленинград» Сергей Шнуров готовит персональную выставку картин в петербургском музее современного искусства «Эрарта». Об этом РИА Новости рассказал гитарист группы Дмитрий Гугучкин.

По его словам, сроки экспозиции пока не определены.

«Сергей пишет картины. На выставке, помимо картин, он собирается также представить и другие объекты своего творчества. <…> Сейчас идет подготовка, точную дату открытия я пока назвать не могу», — рассказал гитарист.

В начале 1990-х годов Шнуров учился в Художественно-реставрационном лицее. Свой стиль картин он назвал «бренд-реализм».