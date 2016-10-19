Президент Литвы назвала политику ЕС по газу «шредеризацией»

Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала энергетическую политику ЕС «шредеризацией» — по имени экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который возглавляет компанию «Северный поток — 2» по строительству газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Об этом 2сообщает издание 15min.lt.

«"Северный поток" и "Северный поток — 2" — это геополитические проекты. Они не являются чисто коммерческими, особенно учитывая, кто курирует их», — сообщила президент на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«Для нас это означает лишь одно — "шредеризацию" энергетической политики Евросоюза», — сказала Грибаускайте.

В январе Грибаускайте уже называла проект «Северный поток — 2» попыткой расколоть Европу.