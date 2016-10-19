Мемория. Михаил Симонов

19 октября 1929 года родился Михаил Симонов, генеральный конструктор ОКБ им. Сухого.

Личное дело

Михаил Петрович Симонов (1929—2011) родился в Ростове-на-Дону. Его родители — Петр Васильевич и Вера Михайловна — окончили географический факультет Ростовского университета. В 1931 году в семье родился еще один сын — Вячеслав. В 1933-м отец поступил в аспирантуру МГУ, и Симоновы переехали в подмосковный поселок Быко́во. Недалеко от их дома находился Быковский аэродром.

После окончания учебы отца распределили в Алма-Ату на должность заведующего отделом Казахского филиала Академии наук СССР. Там он занимался поиском месторождений полиметаллических руд, а мать преподавала в Казахском педагогическом институте.

«Рядом с вершинами Заилийского Алатау можно почувствовать высоту и пространство. Вместе с братом мы часто забирались на окрестные горы, и всегда возникало какое-то необъяснимое ощущение, не преувеличивая, реального полета», — рассказывал авиаконструктор. В то время Михаил увлекся авиамоделированием, свободное время он проводил в авиамодельном кружке.

С началом войны Петр Симонов в звании лейтенанта добровольно отправился на фронт. Михаил Симонов вспоминал: «Война наложила серьезный отпечаток на всю нашу жизнь. Из Москвы приехал в эвакуацию отцовский учитель — профессор МГУ, и отец "уступил" ему свою "бронированную" должность. По-другому поступить он просто бы не мог». Во время сталинградской битвы, в ноябре 1942 года Петр Симонов погиб.

После войны семья переехала к родителям матери в Ростовскую область. Здесь Михаил в 1947 году окончил школу с серебряной медалью. В том же году в автоаварии погиб его младший брат Вячеслав.

Вместо Московского авиационного института (МАИ) Симонов поступил в более близкий к дому Новочеркасский политех на специальность «проектирование и эксплуатация автомобилей». За успехи в учебе был удостоен сталинской стипендии.

На третьем курсе пытался перевестись в МАИ, однако получил оттуда отказ. Был принят на 4-й курс в Казанский авиационный институт.

После окончания вуза руководил созданным при институте планерным кружком, который в 1956 году был преобразован в Студенческое конструкторское бюро.

На базе этого КБ было создано первое в стране Опытно-конструкторское бюро спортивной авиации, где Симонов был главным конструктором и летчиком-буксировщиком (учебные планеры крепились лебедкой к самолету и так запускались в небо).

Под руководством Симонова были созданы первые в стране цельнометаллические обучающие планеры КАИ-11 — КАИ-19. КАИ расшифровывалось как Казанский авиационный институт.

В 1969 году по распоряжению министра авиационной промышленности СССР способный инженер был переведен в Москву, на должность заместителя главного конструктора в Долгопрудненское КБ автоматики. Менее чем через год он был направлен на работу в ухтомский филиал Московского машиностроительного завода. Там Симонов работал под руководством Роберта Бартини, которого называл «гениальным провидцем авиации».

Через несколько месяцев был назначен замом главного конструктора в ОКБ имени Сухого, где должен был завершить доводку фронтового бомбардировщика СУ-24.

На этой должности в 1970—1979 годах руководил летными испытаниями и доводкой Су-24 и Су-25, а также был главным конструктором истребителя-перехватчика Су-27.

С 1979 по 1983 занимал пост заместителя министра авиационной промышленности по науке и новой технике.

В 1983 году стал генеральным конструктором ОКБ Сухого. Под его руководством были созданы различные модификации Су-27. В том числе Су-33, который в ноябре 1989 года первым из советских самолетов совершил посадку на палубу авианосца. И Су-47 —перспективный российский палубный истребитель. В 1990-х годах, когда государство почти не заказывало военную авиацию, добился заключения контрактов на поставку Су за рубеж — в Индию, Китай, Индонезию, Малайзию и другие страны.

Говорил: «Есть такая житейская мудрость: пугаться надо вовремя! Где-то еще в середине восьмидесятых мы пришли к ужасному выводу: в ближайшие десять лет государство не сможет нас финансировать, не выделит из бюджета ни гроша на высокоточное оружие... Когда на всех нас навалился "рынок", мы убедились, что правильно испугались — государство перестало нас финансировать. Это заставило нас выходить на внешний рынок и разрабатывать для него свой специфический товар по формуле Маркса "деньги — товар — деньги"».

В 1999 году за большой вклад в разработку новых образцов авиационной техники Симонов был удостоен звания Герой России.

Руководил ОКБ Сухого до конца своих дней, также входил в совет директоров ОАО «Компания "Сухой"».

Михаил Симонов скончался 4 марта 2011 года в возрасте 81 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Чем знаменит

Михаил Симонов

Советский и российский авиаконструктор, В 1983—2011 годах— генеральный конструктор ОКБ имени Сухого. Под его руководством создавались бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25, а также истребитель Су-27 и ряд его модификаций.

О чем надо знать

Советские конструкторы боевой авиации работали с оглядкой на американские аналоги, порой в дело шел шпионаж. «Наши разведчики, — рассказывал Симонов, — где-то сперли в США чертежи нового американского сверхзвукового истребителя F-15 Eagle, который делали на фирме McDonnell Douglas. Привезли их нам. Мы построили по этим чертежам модель самолета, прогнали ее через аэродинамическую трубу. И видим, что-то тут не так. Не может такой истребитель развивать сверхзвуковую скорость. Не может, и все. Это противоречит всем законам физики». Отказавшись от американских чертежей, в конце 1970-х Симонов вместе с коллегами спроектировал Су-27. Этот истребитель во многом превзошел F-15.

Прямая речь

О дебюте на авиасалоне в Ле-Бурже в 1989 году с показом новой фигуры высшего пилотажа «кобра Пугачева» (книга С. М. Семенова и В. И. Синицы «Генеральный конструктор М. П. Симонов», цитата по Biograph.ru): «Это был для нас главный и решающий момент. Мы впервые очутились на мировой авиасцене. И если бы наш показ был таким же, как, скажем, американских F-15A или французских "миражей", нам бы сказали: "Наконец Советский Союз дотянулся до мирового класса"... Поэтому мы решили показать такие элементы высшего пилотажа, которые дали бы понять, сколь совершенна аэродинамика Су-27, как высок уровень нашего ОКБ и ученых ЦАГИ, сколь высок уровень серийной техники — ведь одну "сушку" мы взяли прямо из авиаполка».

О предложении от журналиста объединить «МиГ» и «Сухой» для экономии (международный авиакосмический салон в Фарнборо, 1992; там же): «Приятно и весьма интересно, что американская пресса интересуется жизненно важными для нас вопросами. Однако вынужден сделать одно небольшое замечание. Американцы считают, что мы сделали в свое время Су-24, конкурируя с General Dynamics и их бомбардировщиком F-111. Они также убеждены в том, что штурмовик Су-25 мы построили в противовес вашему A-10. А в случае с Су-27 тут и вообще деваться некуда — конкурировали с вашим F-15 Eagle... Все это — чепуха! Названные самолеты созданы в "ОКБ Сухого" с одной единственной целью — победить в конкуренции генерального конструктора ["МиГ" Ростислава] Белякова!»

О положении российской военной авиации в мире (там же): «Самолеты-истребители, их бортовое оборудование, вооружение способны производить всего лишь десять стран. Только шесть из них способны разработать истребитель 4-го поколения. Истребитель же 5-го поколения, то есть боевой самолет XXI века, и всё, что ему полагается по определению — двигатели, вооружение, электронику, новые материалы и технологии, — способны произвести только две страны — Россия и США».

5 фактов о Михаиле Симонове

В студенческие годы увлекался велоспортом, был членом студенческой сборной РСФСР по шоссейным гонкам.

Когда Су-27 только разрабатывался, в официальных документах его именовали П-42 — так Симонов вспомнил отца Петра и год его гибели.

Когда первые «сушки» начали появляться в войсках, то имели ряд недоработок, откуда появился афоризм: «Конструктор Сухой, машина сырая, а летчик вылезает из кабины мокрый!»

Симонов был доктором технических наук, профессором Московского авиационного института.

Авиаконструктор был дважды женат. Он отец двоих детей — эколога Натальи Николовой (1953) и Петра Симонова (1967).

Материалы о Михаиле Симонове:

Биография в Википедии

Рассказ о конструкторе на сайте «Военное обозрение»

Справка на сайте Biograph.ru

Воспоминания Виктора Литовкина на РИА Новости (части 1, 2)