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19 октября 2016, 00:00
Мемория

Мемория. Михаил Симонов

Михаил Симонов
Михаил Симонов
Из архива ОКБ имени И. П. Сухого

19 октября 1929 года родился Михаил Симонов, генеральный конструктор ОКБ им. Сухого.

 

Личное дело

Михаил Петрович Симонов (1929—2011) родился в Ростове-на-Дону. Его родители — Петр Васильевич и Вера Михайловна — окончили географический факультет Ростовского университета. В 1931 году в семье родился еще один сын — Вячеслав. В 1933-м отец поступил в аспирантуру МГУ, и Симоновы переехали в подмосковный поселок Быко́во. Недалеко от их дома находился Быковский аэродром.

После окончания учебы отца распределили в Алма-Ату на должность заведующего отделом Казахского филиала Академии наук СССР. Там он занимался поиском месторождений полиметаллических руд, а мать преподавала в Казахском педагогическом институте.

«Рядом с вершинами Заилийского Алатау можно почувствовать высоту и пространство. Вместе с братом мы часто забирались на окрестные горы, и всегда возникало какое-то необъяснимое ощущение, не преувеличивая, реального полета», — рассказывал авиаконструктор. В то время Михаил увлекся авиамоделированием, свободное время он проводил в авиамодельном кружке.

С началом войны Петр Симонов в звании лейтенанта добровольно отправился на фронт. Михаил Симонов вспоминал: «Война наложила серьезный отпечаток на всю нашу жизнь. Из Москвы приехал в эвакуацию отцовский учитель — профессор МГУ, и отец "уступил" ему свою "бронированную" должность. По-другому поступить он просто бы не мог». Во время сталинградской битвы, в ноябре 1942 года Петр Симонов погиб.

После войны семья переехала к родителям матери в Ростовскую область. Здесь Михаил в 1947 году окончил школу с серебряной медалью. В том же году в автоаварии погиб его младший брат Вячеслав.

Вместо Московского авиационного института (МАИ) Симонов поступил в более близкий к дому Новочеркасский политех на специальность «проектирование и эксплуатация автомобилей». За успехи в учебе был удостоен сталинской стипендии.

На третьем курсе пытался перевестись в МАИ, однако получил оттуда отказ. Был принят на 4-й курс в Казанский авиационный институт.

После окончания вуза руководил созданным при институте планерным кружком, который в 1956 году был преобразован в Студенческое конструкторское бюро.

На базе этого КБ было создано первое в стране Опытно-конструкторское бюро спортивной авиации, где Симонов был главным конструктором и летчиком-буксировщиком (учебные планеры крепились лебедкой к самолету и так запускались в небо).

Под руководством Симонова были созданы первые в стране цельнометаллические обучающие планеры КАИ-11 — КАИ-19. КАИ расшифровывалось как Казанский авиационный институт.

В 1969 году по распоряжению министра авиационной промышленности СССР способный инженер был переведен в Москву, на должность заместителя главного конструктора в Долгопрудненское КБ автоматики. Менее чем через год он был направлен на работу в ухтомский филиал Московского машиностроительного завода. Там Симонов работал под руководством Роберта Бартини, которого называл «гениальным провидцем авиации».

Через несколько месяцев был назначен замом главного конструктора в ОКБ имени Сухого, где должен был завершить доводку фронтового бомбардировщика СУ-24.

На этой должности в 1970—1979 годах руководил летными испытаниями и доводкой Су-24 и Су-25, а также был главным конструктором истребителя-перехватчика Су-27.

С 1979 по 1983 занимал пост заместителя министра авиационной промышленности по науке и новой технике.

В 1983 году стал генеральным конструктором ОКБ Сухого. Под его руководством были созданы различные модификации Су-27. В том числе Су-33, который в ноябре 1989 года первым из советских самолетов совершил посадку на палубу авианосца. И Су-47 —перспективный российский палубный истребитель. В 1990-х годах, когда государство почти не заказывало военную авиацию, добился заключения контрактов на поставку Су за рубеж — в Индию, Китай, Индонезию, Малайзию и другие страны.

Говорил: «Есть такая житейская мудрость: пугаться надо вовремя! Где-то еще в середине восьмидесятых мы пришли к ужасному выводу: в ближайшие десять лет государство не сможет нас финансировать, не выделит из бюджета ни гроша на высокоточное оружие... Когда на всех нас навалился "рынок", мы убедились, что правильно испугались — государство перестало нас финансировать. Это заставило нас выходить на внешний рынок и разрабатывать для него свой специфический товар по формуле Маркса "деньги — товар — деньги"».

В 1999 году за большой вклад в разработку новых образцов авиационной техники Симонов был удостоен звания Герой России.

Руководил ОКБ Сухого до конца своих дней, также входил в совет директоров ОАО «Компания "Сухой"».

Михаил Симонов скончался 4 марта 2011 года в возрасте 81 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

 

Чем знаменит

 
Михаил Симонов

Советский и российский авиаконструктор, В 1983—2011 годах— генеральный конструктор ОКБ имени Сухого. Под его руководством создавались бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25, а также истребитель Су-27 и ряд его модификаций.

 

О чем надо знать

Советские конструкторы боевой авиации работали с оглядкой на американские аналоги, порой в дело шел шпионаж. «Наши разведчики, — рассказывал Симонов, — где-то сперли в США чертежи нового американского сверхзвукового истребителя F-15 Eagle, который делали на фирме McDonnell Douglas. Привезли их нам. Мы построили по этим чертежам модель самолета, прогнали ее через аэродинамическую трубу. И видим, что-то тут не так. Не может такой истребитель развивать сверхзвуковую скорость. Не может, и все. Это противоречит всем законам физики». Отказавшись от американских чертежей, в конце 1970-х Симонов вместе с коллегами спроектировал Су-27. Этот истребитель во многом превзошел F-15.

 

Прямая речь

О дебюте на авиасалоне в Ле-Бурже в 1989 году с показом новой фигуры высшего пилотажа «кобра Пугачева» (книга С. М. Семенова и В. И. Синицы «Генеральный конструктор М. П. Симонов», цитата по Biograph.ru): «Это был для нас главный и решающий момент. Мы впервые очутились на мировой авиасцене. И если бы наш показ был таким же, как, скажем, американских F-15A или французских "миражей", нам бы сказали: "Наконец Советский Союз дотянулся до мирового класса"... Поэтому мы решили показать такие элементы высшего пилотажа, которые дали бы понять, сколь совершенна аэродинамика Су-27, как высок уровень нашего ОКБ и ученых ЦАГИ, сколь высок уровень серийной техники — ведь одну "сушку" мы взяли прямо из авиаполка».

О предложении от журналиста объединить «МиГ» и «Сухой» для экономии (международный авиакосмический салон в Фарнборо, 1992; там же): «Приятно и весьма интересно, что американская пресса интересуется жизненно важными для нас вопросами. Однако вынужден сделать одно небольшое замечание. Американцы считают, что мы сделали в свое время Су-24, конкурируя с General Dynamics и их бомбардировщиком F-111. Они также убеждены в том, что штурмовик Су-25 мы построили в противовес вашему A-10. А в случае с Су-27 тут и вообще деваться некуда — конкурировали с вашим F-15 Eagle... Все это — чепуха! Названные самолеты созданы в "ОКБ Сухого" с одной единственной целью — победить в конкуренции генерального конструктора ["МиГ" Ростислава] Белякова!»

О положении российской военной авиации в мире (там же): «Самолеты-истребители, их бортовое оборудование, вооружение способны производить всего лишь десять стран. Только шесть из них способны разработать истребитель 4-го поколения. Истребитель же 5-го поколения, то есть боевой самолет XXI века, и всё, что ему полагается по определению — двигатели, вооружение, электронику, новые материалы и технологии, — способны произвести только две страны — Россия и США».

 

5 фактов о Михаиле Симонове

  • В студенческие годы увлекался велоспортом, был членом студенческой сборной РСФСР по шоссейным гонкам.
  • Когда Су-27 только разрабатывался, в официальных документах его именовали П-42 — так Симонов вспомнил отца Петра и год его гибели.
  • Когда первые «сушки» начали появляться в войсках, то имели ряд недоработок, откуда появился афоризм: «Конструктор Сухой, машина сырая, а летчик вылезает из кабины мокрый!»
  • Симонов был доктором технических наук, профессором Московского авиационного института.
  • Авиаконструктор был дважды женат. Он отец двоих детей — эколога Натальи Николовой (1953) и Петра Симонова (1967).

 

Материалы о Михаиле Симонове:

Биография в Википедии

Рассказ о конструкторе на сайте «Военное обозрение»

Справка на сайте Biograph.ru

Воспоминания Виктора Литовкина на РИА Новости (части 1, 2)

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