Сирия признала Крым российским

Сирийские власти признают Крым частью России, заявила в интервью агентству Sputnik спикер парламента Сирии Хадия Аббас.

«По причине событий, которые разворачивались с момента распада Советского Союза и до настоящего времени, этот субъект возвратился к своим корням. [Это произошло] после свободного волеизъявления людей на крымском референдуме... Мы признаем, что Крым является неотъемлемой часть России», — сказала Аббас.

Крым был присоединен к России в марте 2014 года. За это решение высказались более 95% жителей полуострова, принявших участие в референдуме.