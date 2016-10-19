Космический аппарат «Скиапарелли» мог сесть на Марс

Космический аппарат «Скиапарелли» — посадочный модуль миссии ExoMars — мог совершить посадку на поверхность Марса сегодня, 19 октября, передает «Интерфакс» . Это девятый космический аппарат, который мог сесть на Марсе.

Основная цель «Скиапарелли» состоит в отработке мягкой посадки в сложных условиях Марса, где сильно разряжена атмосфера. Аппарат вошел в нее на скорости 21000 километров в час, затем его движение замедлялось специальной системой.

Во время спуска к поверхности Марса «Скиапарелли» с помощью датчиков фиксировал различные параметры атмосферы планеты.

Планируется, что модуль будет работать на Марсе от двух до восьми суток.