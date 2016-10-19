Верховный суд Коми одобрил заочный арест экс-главы «Вымпелкома»
Верховный суд республики Коми признал законным заочный арест бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина, сообщает местное издание БНК.
Защита бизнесмена утверждала, что Слободин был объявлен в международный розыск 12 сентября, а обвинение ему было предъявлено 14-го.
Прокурор на сегодняшнем заседании представил постановление об объявлении Слободина в международный розыск, датированное 14 сентября.
Слободин обвиняется в том, что на предыдущей должности руководителя топливной компании «Т Плюс», принадлежащего «Ренове», давал взятки руководству Коми для заключения выгодных контрактов по тепло- и электроснабжению.
По данным следствия, за несколько лет Слободин с сообщниками передали 800 миллионов рублей бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру и его подчиненным.
По делу проходят гендиректор «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец «Реновы» Евгений Ольховик. Оба находятся под арестом.
Слободин остается за границей.