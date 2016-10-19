Швейцария разрешила въезд Слуцкому в обход санкций

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий получил разрешение швейцарских властей на въезд в страну, и примет участие в 135 ассамблее Межпарламентского союза (МПС) и 2-м парламентском форуме БРИКС в Женеве. Его участие ставилось под сомнение из-за того, что депутат находится под санкциями ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Посольство Швейцарии в Москве письменно подтвердило возможность беспрепятственного въезда внесенному в санкционные списки Евросоюза депутату Леониду Слуцкому», — подтвердил собеседник агентства.

Глава комитет пробудет в Швейцарии с 23 по 27 октября и возглавит делегации Госдумы на сессии МПС и парламентском форуме БРИКС, которые будут проходить в Женеве.