Рижские пастафарианцы подали в суд на минюст Латвии

Церковь летающего макаронного монстра (или пастафарианская община) латвийской столицы обратилась в суд с исковым заявлением, в котором жалуется на отказ министерства юстиции прибалтийской республики внести ее в регистр религиозных организаций, пишет Delfi.

Аналогичный иск подан пастафарианцами в отношении латвийского Регистра предприятий, руководство которого также отказалось внести Церковь летающего макаронного монстра в список религиозных организаций республики.

Газета Latvijas avīze пишет, что латвийский минюст, прежде чем принять решение по требованию пастафарианцев, тщательно изучил историю вопроса. В результате ведомство пришло к выводу о том, что целью и задачей Пастафарианской общины является придать продуктам питания (макаронам и тефтелям) божественное значение.

Кроме того, в министерстве юстиции не поняли используемую пастафарианцами формулировку об их стремлении «провозгласить свет макарон и тефтелей», а призыв «учить евангелию Летающего макаронного монстра» и вовсе сочли насмешкой над христианством.

Параллельно исследование деятельности Церкви летающего макаронного монстра проводила полиция безопасности Латвии. Ее сотрудники считают, что признание пастафарианства официальной религией способно спровоцировать рост ненависти в латвийском обществе.

Латвийский омбудсмен Юрис Янсонс заявил, что отказ в регистрации Пастафарианской общины не соответствует Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует гражданам право на свободу вероисповедания.