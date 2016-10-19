Статую полуобнаженной Клинтон опрокинула сотрудница музея

Утром 19 октября в одном из парков Нью-Йорка появилась статуя полуобнажнной Хиллари Клинтон, пишет New York Daily News.

Ее установил 27-летний художник Энтони Скиоли, изобразивший Клинтон в неприглядном виде и на копытах.

Через некоторое время к нему подошла женщина, потребовавшая убрать статую. На разошедшихся в интернете фотографиях и видеороликах видно, что она вступает в потасовку с художником, опрокидывает статую и садится на нее.

Сотрудница расположенного неподалеку музея, назвавшая себя Нэнси, аргументировала свое поведение тем, что не обязана на это смотреть. Через полчаса после происшествия полицейские демонтировали скульптуру, так как установка изображения не была согласована с регулирующими органами и является незаконной.

В середине августа изображения обнаженного кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа были установлены в нескольких крупных городах. Они также были демонтированы властями.