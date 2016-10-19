Минюст отказался ликвидировать движение «СтопХам»

Министерство юстиции России отказалось от требования о ликвидации движения «СтопХам», передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«В судебном заседании представитель министерства юстиции заявил ходатайство о прекращении производства по делу, поскольку ответчик устранил все выявленные нарушения и оснований для ликвидации организации больше не имеется», — пояснили в пресс-службе.

Таким образом, Мосгорсуд прекратил производство по административному делу.

«Прекращая производство по делу, суд исходил из того, что право на отказ от иска административного истца предусмотрено законом, отказ заявлен добровольно, не противоречит КАС РФ и другим законам, не нарушает права других лиц», — сообщил собеседник агентства.

Мосгорсуд ранее принял решение о ликвидации «СтопХама», однако, Верховный суд РФ отменил его и направил дело на пересмотр.

Напомним, что движение «СтопХам» было организовано в 2010 году для борьбы с нарушениями ПДД. В частности, его участники борются с нарушениями правил стоянки автомобилей, движения по тротуарам и выделенным полосам.