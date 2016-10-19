Минфин предложил повысить акциз на крепкий алкоголь

Минфин России внес в правительство проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которому акциз на крепкий алкоголь (с долей этилового спирта больше 9%) должен вырасти в 2017 году на 4,6% — с 500 до 523 рублей на один литр безводного спирта. Об этом пишут «Ведомости».

Издание сообщает, что за январь-август 2016 года производство водки в России выросло на 4,4%. При этом поступления от акцизов в бюджет возросли на четверть — на 24% и составили 97,9 млрд рублей.

Ранее Минэкономразвития выступило с предложением снизить акцизы на крепкий алкоголь на треть. По мнению ведомства, это позволит вывести из тени нелегальных производителей.