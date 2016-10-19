Кабмин одобрил штрафы для водителей за езду на летней резине

Правительство одобрило законопроект нижней и верхней палат парламента, который предполагает введение штрафов в размере 2 тысяч рублей для водителей, использующих летние автомобильные шины зимой а шипованные летом. Об этом сообщает The Novosib room.

В сообщении правительства говорится, что документ получил его полную поддержку. Теперь профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству также намерен поддержать подготовленные поправки.

По словам одного из авторов инициативы, в законопроекте уточнят требования к глубине протектора, и в случае, если глубина протектора по состоянию с 1 декабря по 1 марта не будет соответствовать этим требованиям, то водителю будет выписан штраф. Наказанию могут подвергнуться и те владельцы транспортных средств, которые используют изношенные зимние шины.