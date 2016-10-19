Российская компания объявила о создании уникальной винтовки

Компания Lobaev Arms, находящаяся в Калужской области, закончила работу по созданию винтовки СВЛК-14С «Сумрак», которая, по заверению производителя, не имеет аналогов в мире, передает RNS со ссылкой на директора компании Николая Лобаева.

Соответствующее заявление Лобаев сделал на выставке «Интерполитех-2016». По его словам, «Сумрак» способен поражать цели на дальности свыше 3 км: в прошлом году были проведены испытания, в ходе которых винтовка успешно проявила себя в стрельбе на дальность 3400 метров.

Гендиректор Lobaev Arms подчеркнул, что после этих испытаний в конструкцию винтовки были внесены некоторые усовершенствования — удлинение ствола, утяжеление пули. «В этом году надеемся показать новую рекордную дальность», — анонсировал Лобаев.

Он добавил, что в настоящее время компания-производитель готовится к очередным испытательным стрельбам и рассчитывает достичь успеха в поражении целей на дальности 4000–4200 метров.