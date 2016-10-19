Минобороны РФ засекло авиацию Бельгии у разбомбленного сирийского города

Российское оборонное ведомство сообщило о том, что в районе сирийского города Хассаджек, где при бомбардировке погибли шестеро мирных жителей, были замечены бельгийские военные самолеты — два F-16, передает РБК. При этом самолетов ВКС РФ в указанной зоне не было, уточнили в Минобороны.

В ходе бомбардировки сирийского населенного пункта Хассаджек, освобожденного курдскими отрядами, были разрушены два жилых дома, погибли шесть местных жителей, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, накануне глава российского министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что с 10:00 ВКС РФ и сирийская авиация прекращают нанесение авиаударов по Алеппо, чтобы обеспечить работу в этом районе гуманитарных коридоров с 20 октября и дать возможность мирным жителям, раненым и боевикам покинуть город.