Глава управления внутренней политики Кремля перешла в Госдуму

Глава управления внутренней политики администрации президента России Татьяна Воронова перешла на работу в Госдуму, став главой думского аппарата, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, заседание комитета Думы по регламенту проходило в закрытом режиме. Воронова на нем присутствовала.

Ранее «Ведомости» писали, что Воронова может покинуть свою должность, после того как ее бывший руководитель в администрации президента Вячеслав Володин стал спикером нижней палаты парламента.