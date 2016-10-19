Минобороны призвало не допустить «свободнокочующих» боевиков

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов призвал ликвидировать террористов на месте во время спецоперации в иракском городе Мосул, не допуская, чтобы они ушли в Сирию. Об этом сообщает РБК.

«Надеемся, что наши партнеры из международной коалиции осознают, к чему приведут свободнокочующие крупные бандгруппы ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России — прим. ред.) в ближневосточном регионе. Поэтому необходимо не гонять террористов из одной страны в другую, а уничтожать их на месте», — сообщил Герасимов.

Он также подчеркнул, что несмотря на информацию в СМИ, полномасштабная операция по освобождению города еще не началась. Для того, чтобы террористам не удалось вырваться из Мосула, Минобороны постоянно отслеживает там обстановку.

«Туда перенаправлены аппараты космической разведки, также в непосредственной близости к району работают более десяти наших воздушных средств разведки, в том числе беспилотных аппаратов», — пояснил начальник Генштаба.

Напомним, что город Мосул в Ираке был захвачен боевиками ИГИЛ летом 2014 года.

Ожидается, что операция по освобождению города станет решающим моментом по освобождению Ирака от боевиков.