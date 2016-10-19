Госдеп подтвердил размещение ПРО в Южной Корее

Глава американского внешнеполитического ведомства Джон Керри подтвердил планы США по размещению системы противоракетной обороны (ПРО) на территории Южной Кореи в качестве реакции на действия КНДР, передает Reuters .

По словам руководителя Госдепа, план по размещению в Южной Корее системы THAAD будет реализован в ближайшее время, поскольку Вашингтон стремится сделать все «как можно быстрее».

Керри напомнил, что Южная Корея является союзником Соединенных Штатов, а значит, имеет право на обещанную ими защиту в рамках обязательств в сфере безопасности, которые Вашингтон уважает. Кроме того, по словам главы Госдепартамента, речь в данном случае идет и о самозащите США.

Министр иностранных дел США отметил, что в сложившейся ситуации все страны должны нести ответственность за «неукоснительное выполнение» санкций, введенных Советом безопасности ООН в отношении Северной Кореи.

О планах Южной Кореи по установке противоракетной системы THAAD на полях для гольфа стало известно в сентябре.