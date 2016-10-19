Туры в Россию для иностранцев подорожают на треть

Стоимость путевок в РФ для иностранных туристов в 2017 году увеличится почти на треть. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что возросший поток туристов из других стран подтолкнул российские отели пересмотреть стоимость на свои услуги. Предполагается, что для интуристов, приезжающих в составе группы, в летний сезон будущего года стоимость проживания в гостиницах столицы поднимется на 10-20%, а в Санкт-Петербурге повышение ценника может дойти до 100%.

Эксперты предрекли сокращение желающих посетить Россию на фоне возросших цен, несмотря на ожидания представителей туриндустрии в уплотнении потока заграничных туристов. Подчеркивается, что граждан других стран отчасти привлекала относительно небольшая стоимость тура в РФ.

За первые шесть месяцев 2016 года поток зарубежных гостей увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 12 млн человек.