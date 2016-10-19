В Кремле прокомментировали заявление Трампа о возможном визите в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности РФ вести диалог с любым претендентом на пост президента США в случае выражения намерения в сотрудничестве. Об этом пишет ТАСС.

«Россия ищет добрых отношений, ищет взаимодействия, сотрудничества, и, соответственно, в Москве готовы позитивно реагировать на любые намерения вести диалог», — прокомментировал Песков слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о возможном визите в Россию.

Представитель Кремля напомнил заявление президента РФ, в котором Путин подчеркнул, что «готов приветствовать и общаться с любыми кандидатами, которые выступают за развитие отношений и диалога между нашими странами».

Как сообщалось ранее, Трамп рассказал о готовности встретиться с лидером России еще до своей инаугурации, в случае победы на выборах.