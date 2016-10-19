Кортеж Матвиенко попал в аварию по пути из Цюриха в Берн

Четыре автомобиля из кортежа, сопровождавшего спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в поездке по Швейцарии, попали в ДТП в туннеле по пути из аэропорта Цюриха в Берн, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

В ее сообщении уточняется, что при аварии не пострадал никто из водителей и пассажиров — сопровождающих Матвиенко и представителей СМИ. Все автомобили для кортежа были предоставлены швейцарской стороной. После ДТП они продолжили путь по запланированному маршруту.

О причине аварии пока ничего не сообщается. Напомним, делегация Совета Федерации РФ прибыла в Швейцарию сегодня, 19 октября, для участия в сессии Ассоциации европейских сенатов 20–21 октября. Кроме того, в программу визита включены несколько двусторонних встреч.