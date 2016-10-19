Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Алеппо

Подготовленная Россией резолюция по ситуации в Алеппо не получила одобрения в Совете Безопасности ООН. Против голосовали США, Великобритания и Франция, обладающие правом вето, заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, сообщает РИА Новости.

«Некоторые из наших друзей вновь показали свое истинное лицо — три постоянных члена Совета, Украина, конечно, присоединилась к ним», — отметил дипломат.

Российская резолюция, сообщает агентство, поддерживала гуманитарную паузу, объявленную РФ в Алеппо 20 октября.

Также в документе содержался призыв отделить силы оппозиции от террористов в Сирии.

Между тем гуманитарная пауза будет в Алеппо будет действовать на три часа дольше, чем было объявлено ранее, — с 8:00 до 19:00, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, передает «Интерфакс».

Пауза, по его словам, вводится «для свободного прохода мирных жителей, эвакуации больных и раненых, а также вывода боевиков из восточных районов города».

18 октября российская и сирийская правительственная авиация прекратила удары по Алеппо для введения 20 октября гуманитарного перемирия в этом городе.