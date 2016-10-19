Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
19 октября 2016, среда, 13:12
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
19 октября 2016, 11:05
Новые технологии, инновации Сингапур транспорт

Сингапур анонсировал тестирование беспилотных автобусов

Управление общественного транспорта Сингапура сообщило, что подписано соглашение о начале тестирования на дорогах страны беспилотных автобусов. Об этом сингапурское управление пишет на своей странице в Facebook. 

«Говорят, большие мечты начинаются с малого, поэтому мы в сотрудничестве с Наньянским технологическим университетом (НТУ) приступаем к испытанию двух электрических гибридных беспилотных автобусов», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что такие автобусы будут оснащены целым набором интеллектуальных датчиков, благодаря которым будет осуществляться их движение с учетом правил дорожного движения и местного климата. Заряжаться они будут во время стоянки или на автобусных остановках. 

Беспилотные автобусы будут курсировать по дороге между НТУ и бизнес-центром CleanTech Park. В будущем планируется продлить маршрут до ближайшей железнодорожной станции Pioneer. 

Точная дата начала тестирования пока не сообщается. 

Ранее сообщалось, что в августе 2016 года в деловом центре Сингапура появилось беспилотное такси.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Севастополь
Сирия признала Крым российским
Флаг Бельгии
В Бельгии ответили на обвинения России по авиаударам в Сирии
Офис RT
Британский банк уточнил адресата сообщения о закрытии счетов RT
Предполагаемый киллер Моторолы
Блогер узнал имя предполагаемого киллера Моторолы
В России создан "военный интернет".
СМИ узнали о создании Минобороны военного интернета
Архив новостей

Самое читаемое

Алишер Усманов
Алишер Усманов перестал быть российским налогоплательщиком
Моторола
В ДНР объявили трехдневный траур по Мотороле
Оливер Стоун
Оливер Стоун назвал блокировку счетов RT началом войны
МКС
НАСА отказалось продлевать контракт с РФ на доставку космонавтов на МКС
Проект моста через Керченский пролив
В США попросили пересмотреть санкции против фирмы-эксперта по Керченскому мосту
13:11 Обнаружена связь между мигренью и бактериями
13:01 СМИ сообщили об убийстве сотрудника Росгвардии по неосторожности
12:54 Крупнейшим банкам предсказали снижение ставок по ипотеке
12:39 Сирия признала Крым российским
12:38 Синоптики предсказали снег в Москве на следующей неделе

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Михаил Симонов
Михаил Симонов
19 октября 1929 года родился конструктор Михаил Симонов
12:33 СМИ рассказали о неявке на допрос по делу об убийстве Немцова замглавы СК Краснова
12:23 Четыре авиакомпании подали заявки на полеты в Египет
12:19 Джим Керри обвинил мать своей бывшей девушки в корыстолюбии
12:09 Самолет долетел из Мюнхена в Москву с прожженным молнией фюзеляжем
12:07 Блогер узнал имя предполагаемого киллера Моторолы
11:55 Майкл Мур представил фильм о Дональде Трампе
11:52 В Бельгии ответили на обвинения России по авиаударам в Сирии
11:41 РЖД не получит денег на БАМ и Транссиб
11:36 Росимущество продаст Gelandewagen Шамсуарова через месяц
11:28 Туры в Россию для иностранцев подорожают на треть
11:18 Верховный суд Коми одобрил заочный арест экс-главы «Вымпелкома»
11:05 Сингапур анонсировал тестирование беспилотных автобусов
11:04 Старшего сына Берлускони оправдали по делу о финансовых махинациях
11:03 Британский банк уточнил адресата сообщения о закрытии счетов RT
10:42 Мужчина на инвалидной коляске совершил самоподрыв в США
10:40 Депутат предложил тестировать соискателей на госслужбу на патриотизм
10:29 Правительство решило резко сократить расходы на охрану здоровья матери и ребенка
10:23 Директор украинского КБ заявил о способности страны построить базу на Луне
10:10 СМИ узнали о возращении рекламы в детские телепередачи
10:02 Минфин предложил повысить акциз на крепкий алкоголь
09:43 Мать бывшего главы охраны ЮКОСа Пичугина попросила Путина о помиловании
09:43 СМИ узнали о создании Минобороны военного интернета
09:42 «Нафтогаз» потребовал от России 2,6 млрд долларов из-за Крыма
09:32 МИД Японии опроверг отказ страны от части Курил
09:25 Полиция Хабаровска завела дело из-за угроз живодерке
09:17 Эквадор подтвердил отключение интернета Ассанжу
09:11 После нападения рыбаков из КНДР на пограничников РФ возбуждены дела
08:55 Статую полуобнаженной Клинтон опрокинула сотрудница музея
08:34 В Хабаровске осужден перевозивщий в гробу икру мужчина
08:23 В администрации президента пройдет реорганизация
08:08 Захарова сообщила об ожидании реакции США на удар по Хассаджеку
01:10 Минобороны РФ засекло авиацию Бельгии у разбомбленного сирийского города
00:59 МИД Франции анонсировал попытку надавить на Киев в «нормандской четверке»
00:46 Чешская полиция задержала россиянина по запросу ФБР
00:39 СМИ узнали о возможном отказе Японии от Шикотана и Хабомаи
00:32 Производители электронных сигарет предсказали рост числа подделок
00:24 Путин обсудил с Эрдоганом Ирак, Сирию и сотрудничество
18.10 23:58 Зампред Сбербанка предупредил о новом способе вскрытия банкоматов
18.10 23:51 Шторм приостановил строительство Керченского моста
18.10 23:23 Путин поддержал иракские власти в стремлении отбить Мосул
18.10 23:06 Всемирный банк гарантировал Киеву 500 млн долларов на импорт газа
18.10 22:53 WikiLeaks выложил очередную порцию писем главы штаба Клинтон
18.10 22:19 В окружении Олланда рассказали о его планах встретиться с Путиным
18.10 22:06 Саудовского принца казнили за убийство друга
18.10 21:48 По делу об убийстве Моторолы задержали двух человек
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.