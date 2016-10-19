Сингапур анонсировал тестирование беспилотных автобусов

Управление общественного транспорта Сингапура сообщило, что подписано соглашение о начале тестирования на дорогах страны беспилотных автобусов. Об этом сингапурское управление пишет на своей странице в Facebook.

«Говорят, большие мечты начинаются с малого, поэтому мы в сотрудничестве с Наньянским технологическим университетом (НТУ) приступаем к испытанию двух электрических гибридных беспилотных автобусов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие автобусы будут оснащены целым набором интеллектуальных датчиков, благодаря которым будет осуществляться их движение с учетом правил дорожного движения и местного климата. Заряжаться они будут во время стоянки или на автобусных остановках.

Беспилотные автобусы будут курсировать по дороге между НТУ и бизнес-центром CleanTech Park. В будущем планируется продлить маршрут до ближайшей железнодорожной станции Pioneer.

Точная дата начала тестирования пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в августе 2016 года в деловом центре Сингапура появилось беспилотное такси.