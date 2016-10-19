Девять человек погибли при аварии вертолета в Узбекистане

Узбекский военный вертолет разбился в Ферганской области страны, в результате погибли девять человек, из них шестеро — военнослужащие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный телеканал «Узбекистон».

Авария произошла 18 октября. Вертолет Ми-171 минобороны страны потерпел крушение во время планового полета.

Погибли все, кто находился на борту: шестеро военных и три члена экипажа.

Расследовать причины авиакатастрофы будет специальная комиссия.