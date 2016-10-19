Производители электронных сигарет предсказали рост числа подделок

В ответ на предложение российского министерства финансов ввести на электронные сигареты акциз в размере 40 рублей за штуку, а также обложить налогом никотинсодержащие жидкости (5 рублей на 1 мл) отечественные производители указанной продукции направили главе ведомства Антону Силуанову коллективное письмо, передает РБК.

По их словам, поправки в закон о налогообложении сделают невозможной легальную работу их бизнеса, приведут к распространению кустарных смесей для курения и в целом распространению фальсификата, поскольку из-за нововведений цены в ключевых сегментах рынка вырастут на 200-400%.

В письме говорится, что на сегодняшний день более 75% электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей ввозится в РФ или производится на ее территории без таможенного декларирования и/или уплаты НДС и других налогов и сборов. Поэтому при введении акцизов, скорее всего, резко вырастут объемы почтовых поставок этой продукции из Белоруссии и Казахстана, где она останется неподакцизной.