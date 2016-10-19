Медведев предложил Мутко пост вице-премьера
Премьер Дмитрий Медведев выступил с идеей назначить министра спорта Виталия Мутко вице-премьером правительства. В этом случае его пост займет заместитель Павел Колобков. Об этом сообщает «Интерфакс».
На новом посту Мутко продолжит курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.
Медведев представил президенту обоснование необходимости создания такой должности вице-премьера и объяснил, почему на этот пост подходит именно Мутко.
Президент России Владимир Путин согласился с предложениями Медведева.
Теперь аппарату правительства поручено подготовить соответствующие документы для внесения в администрацию президента, чтобы глава страны мог утвердить их.
Ранее Путин объявил об учреждении в правительстве РФ должности вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.
О возможной ликвидации министерства спорта заговорили в начале октября. Функции трех ведомств — Минспорта, Ростуризма и Росмолодежи — объединит под своим контролем одно агентство, которое будет находиться в прямом подчинении у кабмина.