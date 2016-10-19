Захарова сообщила об ожидании реакции США на удар по Хассаджеку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей станице в Facebook заявила, что Россия ждет от Госдепа США осуждения удара по гражданским объектам в селении Хассаджек под Алеппо, в районе которого были зафиксировано два бельгийских истребителя F-16.

«Ждем заявлений Госдепа с жестким осуждением ударов по гражданским объектам и убийству мирных жителей. Думаю, что и фотографии погибших не составит труда найти, чтобы запустить соответствующую кампанию на CNN», — написала она.

18 октября российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что предыдущей ночью по селению был нанесен авиаудар. Погибло шесть человек, четверо получили ранения.