Сирийские боевики покинули Муадамию и Алеппо

Восточные района Алеппо начали покидать безоружные боевики и мирные жители. Об этом пишет агентство SANA.

«Боевики без оружия, а также группа раненых, больных и престарелых вышли из восточных кварталов Алеппо в сторону северных пригородов по специальным коридорам, открытым сирийской армией в координации с российской стороной», — сообщил корреспондент агентства.

Из города Муадамия в юго-восточном пригороде Дамаска в Идлиб выведены 1710 человек. В их числе 800 боевиков, 395 женщин и 515 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской полиции.

Администрация города подписала с властями соглашение о прекращении огня. Предполагается, что обычная жизнь начнется в селении через два дня.

О введении гуманитарной паузы в Алеппо сообщал российский Генштаб. Она будет действовать с 8.00 до 16.00. После прекращения огня жители смогли покинуть город. Для выхода боевиков было открыто два коридора, для мирных жителей – шесть.

Напомним, выступая на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи «нормандской четверки», президент Франции Франсуа Олланд назвал происходящее в Алеппо «настоящим военным преступлением». Он также назвал Алеппо «городом-мучеником».

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что переговоры по Сирии были жесткими. По ее словам, отделить террористов от мирных жителей без перемирия невозможно.