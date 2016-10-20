Боевики в Алеппо ранили троих российских офицеров

Трое офицеров из российского Центра примирения в Сирии получили ранения под прицельным огнем боевиков в Алеппо, передает РИА Новости.

Источник в Центре уточнил, что все трое пострадавших получили легкие ранения и были отправлены на авиабазу Хмеймим, где базируется российская авиация, участвующая в военной операции в Сирии.

Напомним, ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о продлении гуманитарной паузы, введенной в Алеппо с 20 октября, еще на три дня. Она предназначена для того, чтобы все желающие могли покинуть район через гуманитарные коридоры.

Между тем сегодня поступило сообщение об интенсивном снайперском обстреле гуманитарных коридоров со стороны боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и группировки «Ахрар аш-Шам».