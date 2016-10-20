Суд арестовал застрелившего сотрудника Росгвардии

Перовский суд Москвы арестовал на два месяца бойца Росгвардии Сергея Ручкина, застрелившего своего сослуживца Никиту Павлутина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Ручкина меру пресечения в виде ареста на срок до 18 декабря», — цитирует агентство решение судья.

Сообщается, что подозреваемый явился с повинной, полностью признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Адвокат Ручкина Ирина Попова заверила, что подзащитный был уверен в том, что оружие не заряжено. «Никакого мотива у него не было. Возможно, имело место неосторожное обращение с оружием, связанное с переутомлением моего доверителя после смены», — сказала Попова.

Ручкин подозревается в покушении на убийство (часть 3 ст.атья 30, часть 1 статья 105 УК РФ), как сообщил ТАСС представитель суда.

Напомним, что чрезвычайное происшествие произошло во время сдачи смены в отделе вневедомственной охраны в Москве. Сотрудник Росгвардии смертельно ранил своего 27-летнего коллегу Павлутина при сдаче смены. Ручкин нарушил порядок действий при сдаче оружия: не убедился, что в патроннике отсутствует патрон, направил пистолет Макарова прямо в голову сослуживцу и выстрелил. Раненого госпитализировали и прооперировали, однако спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что Ручкина проверят на вменяемость, а также на употребление наркотических веществ и алкоголя.