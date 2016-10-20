В Париже скончалась величайшая балерина Франции

В Париже в возрасте 99 лет скончалась одна из величайших балерин ХХ века — Иветт Шовире. Об этом сообщает The Guardian.

Иветт Шовире родилась в 1917 году. В возрасте десяти лет она поступила в школу танцев Opera de Paris, в 1931 году была официально принята в труппу, а через шесть лет стала прима-балериной этого знаменитого театра. Ее последнее выступление состоялось в Opera Garnier в 1972 году, она исполнила главную партию в балете «Жизель».

За свою карьеру ей удалось станцевать с Мариесом Лиепой, Эриком Бруно и Рудольфом Нуриевым, который стал ее поклонником и называл «легендой».

За свой исключительный талант Шовире была удостоена звания кавалера Почетного Легиона. Она была музой и постоянной звездой экспериментальных балетмейстера балетов Сержа Лифаря в течение трех десятилетий.