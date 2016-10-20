ВС утвердил пожизненный срок убившему свою семью нижегородцу

Верховный Суд (ВС) РФ утвердил пожизненный приговор в отношении жителя Нижнего Новгорода Олега Белова, обвиняемого в убийстве жены и шестерых детей, сообщает пресс-служба Генпрокуратура РФ.

«20 октября 2016 года Верховный Суд Российской Федерации утвердил приговор по уголовному делу в отношении жителя Нижнего Новгорода Олега Белова, 1963 года рождения. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, в, д, к" ч. 2 ст. 105 (убийство 8 лиц, в том числе малолетних, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти)» — говорится в сообщении ведомства.

22 сентября дело Олега Белова поступило на рассмотрение в ВС РФ, а 20 октября состоялось слушание. Итогом заседания стал отказ по жалобе на приговор судьи Нижегородского областного суда. Судебная коллегия ВС согласилась с позицией Генпрокуратуры и оставила приговор без изменений. Таким образом, решение вступило в законную силу.

В конце июля Олег Белов, год назад убивший свою мать, жену и шестерых детей, а также угрожавший применением насилия к полицейским при задержании был приговорен судом к пожизненному заключению. Также был удовлетворен иск тещи Олега Белова о компенсации морального вреда на сумму пять миллионов рублей. Адвокаты осужденного настаивали на его невиновности, а сам Белов просил его оправдать.