На подозреваемую в истязании животных хабаровчанку завели уголовное дело

В управлении МВД России по городу Хабаровску возбуждено уголовное дело в отношении одной из несовершеннолетних, подозреваемых в жестоком обращении с животными. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Отделом дознания УМВД России по городу Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными"», — говорится в сообщении.

Хабаровчанку задержали во время транзитной посадки в аэропорту Новосибирска. По информации правоохранительных органов, подозреваемая пыталась скрыться и направлялась в Санкт-Петербург. Решается вопрос о ее возвращении в Хабаровск.

Ранее в интернете появились фотографии жестоко убитых кошек и собак. Полиция разыскивала нескольких девушек, подозреваемых в живодерстве.

Тысячи россиян подписали петицию с требованием наказать девушек.