С арестованной в США россиянки сняли обвинение в вымогательстве

В деле арестованной в США гражданки России Светланы Захаровой осталось лишь обвинение в хищении имущества в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы из базы данных пенитенциарного управления штата Нью-Йорк.

«Теперь в деле осталась лишь статья "Хищение имущества в особо крупном размере второй степени" — более чем на 50 тысяч долларов», — говорится в сообщении агентства. Согласно карточке дела, россиянка 1990 года рождения содержится в специальном женском изоляторе на Райкерс-Айленд.

11 октября россиянка Светлана Захарова-Трэвис была арестована в США. Позже ей были предъявлены обвинения в вымогательстве 400 тысяч долларов у бывшего губернатора Нью-Йорка Элиота Спитцера. Россиянку также подозревали в подделке документов по другому делу. Для Захаровой-Трэвис был установлен залог в 100 миллионов долларов.

В феврале Светлана Захарова обвинила Спитцера в попытке изнасиловать ее и задушить в номере отеля Plaza. Адвокат бывшего губернатора назвал эти обвинения ложными и выдуманными. Сама Захарова вскоре после этого покинула США. Однако в начале этой недели она вернулась в Нью-Йорк и была задержана.