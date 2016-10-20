Charlie Hebdo сделал карикатуру на открытие православного собора в Париже

Скандально известный сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на открытие православного собора в Париже.

На странице французского издания нарисован собор, на куполах которого изображены надутые лица. Картинка сопровождает статью, в которой в язвительной манере содержится краткий экскурс в историю православия в России и описываются событий, предшествующих открытию собора.

Как сообщает уточняет агентство РИА Новости, карикатуру к статье сделал главный редактор и издатель издания Лоран Суриссо, который подписывает свои карикатуры псевдонимом Рисс. Свежий номер поступил в продажу в четверг, 20 октября.

После теракта в редакции Charlie Hebdo в Париже 7 января 2015 года журнал отказался от публикации карикатур на религиозные темы.

В сентября Charlie Hebdo сопроводил статью о перспективах победы Дональда Трампа на выборах президента США карикатурой на него самого и президента России Владимира Путина.