Бар в Петербурге закрылся после оскорбительной записи его учредителя о смерти Моторолы

Петербургский бар C1TIZEN на своей странице «Вконтакте» сообщил о закрытии заведения после того, как его учредитель и шеф-повар Григорий Пашукевич опубликовал на своей странице в Facebook оскорбительную запись о смерти полевого командира донецкого ополчения Арсения Павлова (Моторолы), сообщает Meduza.

«Слова могут быть разными. Некоторые помогают нам, некоторые же наоборот. Но, как мы все помним, слово — не воробей <…> Мы хотели бы извиниться перед теми, кого обидели, расстроили», — сказано в посте.

Ранее на странице бара появилось сообщение о том, что Пашукевич больше не является ни учредителем бара, ни его работником.

Внимание общественности к оскорбительной записи шеф-повара бара привлек корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

17 октября глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что власти республики установили заказчика убийства ополченца Арсения Павлова, известного как Моторола, погибшего накануне в результате взрыва в лифте жилого дома в Донецке.

В ДНР был объявлен трехдневный траур.

Спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил, что по делу об убийстве Арсения Павлова задержаны два человека.