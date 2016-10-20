Экспертиза «Полит.ру»: Эксперты избегают оценок логичности назначения Ярина в АП

Вероятное назначение Андрея Ярина руководителем Управления внутренней политики Администрации президента не вызвало отклика у политологов. Это выяснилось, когда журналист РБК Михаил Рубин, один из авторов материала о возможном приходе Ярина в АП, на своей странице в социальной сети Facebook разместил ссылку на текст об ожидающихся перестановках, сопроводив ее саркастической записью «С нетерпением жду, как завтра политологи будут объяснять, насколько это логично и ожидаемо».

Иван Преображенский, публицист и политический аналитик выразил сомнения в том, что реакция последует сразу: «Завтра все будут заняты ночными бдениями в Берлине, а потом можно будет и придумать что-то». Политолог Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру», заверил, что объяснять не станет.

«Это было логично и ожидаемо. Кстати. Кто это?» – пошутила журналист Ольга Тропкина. «И эффективно! Эффективность!!! Эффективность!!!» – поддержал ее тон и тон Михаила Рубина политолог Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. «Неожиданное, но логичное решение!» – присоединился к ним политолог Аббас Галлямов.

Позже Евгений Минченко на своей странице в Facebook опубликовал ссылку на биографию Вениамина Ярина, отца Андрея Ярина, на проекте «Академик». В комментариях к этой записи Анатолий Баташев, советник главы городского округа Балащиха, поделился сведениями о работе Андрея Ярина до постов в Чечне и ЦФО: «Андрей Вениаминович несколько лет возглавлял правительство Кабардино-Балкарии. С одной стороны, пытался казаться въедливым и жестким. С другой стороны, решения все равно были за Каноковым и все понимали, откуда ноги у назначения Ярина премьером растут. Так исторически в КБР сложилось, что как бы премьером должен быть русский. А при Канокове все премьеры были транзитными, техническими, властных не было. Однако руководить республикой после атаки на Нальчик было весьма непросто, так что определенная заслуга Ярина в стабилизации есть. Плюс парк очень красивый сделали, за что спасибо от нальчан.»



По данным источников РБК, именно Ярин, заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе, ранее работавший в Чечне, сменит на посту главы Управления внутренней политики АП Татьяну Воронову, которая возглавит аппарат Госдумы. При этом источники подчеркивали, что Ярин не принадлежит к команде Кириенко (как, впрочем, и к команде прежнего куратора внутренней политики Вячеслава Володина).