Властям Каталонии предписали вернуть корриду

Запрет на проведение корриды в автономном сообществе Каталонии отменен по решению испанского конституционного суда, пишет El Mundo. «За» проголосовали восемь судей, трое выступили против.

Постановление суда гласит, что каталонские власти не имели полномочий запрещать корриду, являющуюся частью национального культурного наследия.

В решении суда уточняется, что власти Каталонии имеют право только регламентировать какие-то детали правил проведения корриды — например, касающиеся гуманного обращения с животными. Остальные попытки повлиять на проведение корриды приводят к расхождениям между региональными и общегосударственными законами.

Столица Каталонии Барселона была объявлена «свободной от корриды» еще в 2004 году, однако это заявление местных властей не имело законной силы, поэтому корриду продолжали проводить. Летом 2010 года каталонский парламент решил запретить ее проведение с 2012 года. Теперь это решение признано недействительным.