Депутаты попросили МВД проверить сообщения о жвачке с наркотиками в школах

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить факты распространения жвачки с наркосодержащими веществами на территории школ ряде регионов страны. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующее письмо.

«Поступили сообщения, что в крупных городах раздаются жвачки с наркотиками, мы тоже направили обращение в МВД с тем, чтобы уточнить этот факт и не оставить его без внимания», — сказала глава комитета Тамара Плетнева во время его заседания.

В документе поясняется, что осенью 2016 года в российских СМИ появилась информация о том, что у школ в Московской, Липецкой, Калужской областях и республике Татарстан начали распространять жвачку, содержащую наркотические вещества.

К школьникам якобы подходили незнакомые взрослые люди, давали им попробовать жвачку, и она чуть ли не моментально вызывала у них привыкание. За следующую порцию от «подсевших» на жвачки детей требовали либо заплатить 500 рублей, либо привести друга.