Президент Филиппин вновь оскорбил Обаму и «попрощался» с США

Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе своего визита в Китай вновь назвал своего американского коллегу Барака Обаму «сыном шлюхи» и заявил, что для его страны настало время «попрощаться с США», передает Channel News Asia.

По словам Родриго Дутерте, союз с США принес Филиппинам мало пользы. «Пребывание в моей стране было использовано для вашей же собственной выгоды. Так что настало время, чтобы попрощаться», — отметил лидер.

Глава Филиппин отметил, что не желает больше следовать политическому курсу Запада и намерен его изменить. Он также добавил, что не намерен посещать Соединенные Штаты, поскольку не ждет там ничего, кроме оскорблений.

4 октября Родриго Дутерте заявил, что намерен «порвать с Америкой» и закупить оружие в России и КНР. В сентябре филиппинский лидер сообщил, что до конца года он намерен совершить визиты Москву и Пекин, чтобы продемонстрировать независимость внешней политики своей страны.

В начале сентября Дутерте резко высказался в адрес американского коллеги, назвав его «сукиным сыном», а также рекомендовал Обаме «не лезть с нотациями о соблюдении прав человека». Позже филиппинский лидер принес извинения за оскорбление в адрес президента США.