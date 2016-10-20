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20 октября 2016, 11:39
Марс Роскосмос ЦУП

В ЕКА рассказали о неполадках при посадке «Скиапарелли» на Марс

Брифинг Европейского космического агентства
Брифинг Европейского космического агентства

Демонстрационный посадочный модуль «Скиапарелли» (Schiaparelli) российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» прекратил передачу данных на последних стадиях посадки на Марс, сообщается на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

Согласно телеметрии, полученной с модуля, аппарат успешно вошел в атмосферу Марса, раскрыл парашют и сбросил тепловой щит. Однако сразу после отстрела парашюта произошло отклонение показателей: тормозные двигатели включились только на три секунды, что гораздо меньше необходимого. Никакой иной информации с аппарата непосредственно после его посадки получено не было.

Агентство пока не может однозначно утверждать, совершил «Скиапарелли» мягкую посадку на поверхность планеты или разбился. Специалистам предстоит дополнительно обработать полученные данные и дождаться запланированного сеанса связи с автономным аппаратом, который не предназначен для управления с Земли. Если в ЕКА решат, что посадка «Скиапарелли» прошла нештатно, то ЦУП отправит аппарату команду для выхода на связь.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что если модуль «Скиапарелли» совершил мягкую посадку на поверхность Марса, то, в соответствии с программой, его аккумуляторы должны поддерживать работоспособность от трех до десяти дней, в течение которых появится возможность установить связь с аппаратом.

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