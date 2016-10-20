Песков отказался комментировать угрозы ЕС о новых санкциях из-за Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться итоговой резолюции по итогам саммита Евросоюза (ЕС) и отказался комментировать информацию о возможном введении новых санкций против РФ. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о планах Евросоюза ввести санкции против сторонников правительства Сирии.

«ЕС рассматривает все варианты, в том числе введение дополнительных ограничительных мер в отношении лиц и организаций, поддерживающих режим (президента Сирии), если не прекратится насилие», — пишет AFP со ссылкой на проект резолюции, полученный накануне саммита.

В проекте говорится, что «ЕС решительно осуждает нападения сирийского режима и его союзников, особенно России, на гражданское население в Алеппо» и подчеркивается, что «лица, ответственные за нарушение норм международного гуманитарного права, а также права человека, должны быть привлечены к ответственности».

Напомним, саммит Евросоюза пройдет в Брюсселе 20–21 октября.